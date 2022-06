UrbiSeg , agência imobiliária sediada na Figueira da Foz, pretende ajudá-lo a encontrar a casa que você sempre quis, no lugar que você sempre sonhou. Encontrar as soluções que melhor se adequem às necessidades dos clientes vendedores e compradores. Garantir ao proprietário que o seu imóvel será intensamente promovido junto de potenciais clientes em Portugal e no estrangeiro que, após rigorosa qualificação prévia, revelem maior probabilidade de aquisição do bem objeto da nossa mediação. Garantir aos potenciais compradores um rigoroso diagnóstico das suas necessidades e expectativas, assegurando acompanhamento próximo de todas as fases do processo, desde a seleção do imóvel até à celebração da escritura. Na compra da sua casa, conte connosco. Estamos ao seu inteiro dispor. UrbiSeg

Serviços MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA – COMPRA E VENDA DE IMOVEIS Áreas servidas Figueira da Foz e Portugal Endereço Rua Francisco António Diniz 79

3080-157 Figueira da Foz, Portugal

+351-918636553 www.urbiseg.com