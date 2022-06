A luz é uma presença quotidiana na nossa vida. É esta a razão da nossa existência.

Actualmente, a iluminação desempenha um papel de elevada importância na decoração de ambientes interiores e exteriores.

Pode-se afirmar que, numa residência, num espaço público ou numa casa comercial, a iluminação tem uma influência decisiva na valorização do conjunto. A luz pode ser utilizada para suavizar áreas de decoração ou mesmo destacar detalhes são importantes no design de um espaço. No aspecto estético, a iluminação deve harmonizar com todo o projecto decorativo, integrando-se naturalmente com os vários espaços. Desta forma, a OHM, já com mais de 10 anos de experiência, aposta em produtos de marcas de renome, com design moderno e apelativo.