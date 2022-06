Somos um atelier de arquitectura que opera em território Nacional e Internacional.

Executamos projetos de Renovação de Interiores, Decoração Interiores, HOME STAGING direcionado a venda, arrendamento ou short rent.

Cada projecto é criado individualmente de acordo com os parâmetros de design de qualidade e profissionalismo em que operamos, juntamente com as intenções de cada cliente. O nosso objectivo é garantir a criação de um espaço personalizado, com materiais de qualidade e design intemporal.

De modo a garantir a eficiência e profissionalismo de cada projecto dispomos de uma equipa de parceiros especializados e trabalhamos com fornecedores de marcas cuidadosamente seleccionadas!





O seu projeto é único, contacte-nos.

geral@meraatelier.com