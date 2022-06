Carisma, visão e dinamismo são marcas identitárias da empresa Movere-Santos Mobiliário que faz da contínua satisfação do cliente o seu principal objectivo.

Com mais de 45 anos de história e uma área de exposição permanente em Vila Nova de Famalicão de mais de 3.000 metros quadrados, aliamos a tradição à modernidade e oferecemos-lhe um mundo de soluções que a palavra mobiliário por si só não traduz.

Na Movere encontrará mobiliário para quartos de casal, salas de jantar, salas de estar, sofás com design inovador e único.Poderá ainda contar com o nosso apoio para desenhar em 3D o espaço com que sempre sonhou. Fale connosco!

Veja a nossa colecção em www.movere.pt e deixe-se surpreender!