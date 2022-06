A HUPii-Mediação Imobiliária é uma marca registada de referência no setor imobiliário, que atua no mercado de vendas de imóveis.

O objectivo é oferecer mais flexibilidade tanto ao cliente vendedor como ao comprador.

Com um padrão na prestação de serviços imobiliários e uma experiência no setor comercial com mais de 22 anos, procura realizar bons negócios com rigor e eficiência, proporcionando assim, tranquilidade aos seus clientes.

Criada originalmente para vender imóveis á medida das necessidades dos nossos clientes para garantir uma melhor prestação de serviço de mediação imobiliária .Que ao longo do tempo tem ampliado a sua atuação por toda zona norte de Portugal.

A nossa equipa de colaboradores/referenciadores é formada por profissionais experientes, com vasto conhecimento para sugerir as melhores alternativas. Para cada caso, o acompanhamento jurídico é assegurado por um advogado e a nível administrativo oferecemos acompanhamento por um técnico comercial especializado.

Além disso, dispomos de um sistema totalmente informatizado, o que permite uma maior agilidade na pesquisa e adequação do perfil do imóvel às solicitações do cliente.

Vamos até si, não necessita de sair do seu conforto!