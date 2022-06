´Fundada em 2005, a Global 7 Lda. cresceu e tornou-se num dos melhores e mais reputáveis retalhistas de equipamento de alta qualidade, desde interruptores digitais, vídeo porteiros e sistemas de segurança. O nosso empenho traduz-se em preços mais baixos sem sacrifício da qualidade e mantendo o mais elevado nível de satisfação do cliente. Disponibilizamos uma vasta gama de produtos destinados a satisfazer simultaneamente as necessidades comerciais e do lar. A nossa base de clientes é alargada e os nossos produtos são distribuídos em todas as regiões de Portugal, da Europa e vários destinos em todo o mundo. O nosso serviço ao cliente é de excelente qualidade e estamos sempre disponíveis para disponibilizar todo o apoio e assistência aos nossos atuais e potenciais clientes. Os nossos esforços vão no sentido de continuar a desenvolver e a expandir a empresa e os nossos produtos de forma a corresponder às crescentes necessidades dos nossos clientes. Não fazemos instalação só comercializamos os produtos. Desloque-se às nossas instalações mediante marcação para testar as nossas soluções, ou contacte-nos:

Orçamentos: info@global7.pt

Lojas Online:

Interruptores de Luz Wifi: https://www.ennio-portugal.com

Alarmes e Câmaras de Vigilância: https://www.ennio-security.pt

Video Porteiros: https://www.videoporteiros-ennio.com