Alicerçado em mais de 17 anos de experiência profissional, sempre com elevado espírito de compromisso com os clientes, a Miguel Barbosa Mediação Imobiliária vem agora colocar à sua disposição os mais variados serviços no sector imobiliário.

Encontrar as soluções ideais para aqueles que nos procuram é o lema e melhor cartão de visita deste novo projecto, que se pauta por abordagens inovadoras no mercado imobiliário.









Seviços :

-Venda/arrendamento do seu imóvel

-Encontrar o imóvel que deseja ao melhor preço do mercado

-Orientação na gestão de património

-Aconselhamento em investimento imobiliário

-Certificações energéticas

-Levantamentos topográficos

-Obras

-Apoio de solicitadoria e jurídico









"Não tentar, implícito nada alguma vez ganhar!





Nunca desistir, formula para um dia eventualmente algo conseguir!"