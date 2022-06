Arquitecto em nome individual com mais de 10 anos de uma experiência diversificada por ter trabalhado em várias empresas de concepção de projectos e execução de obras. Pauto-me pelo profissionalismo e competência, aplicando de uma forma rigorosa os vários saberes que fui aprendendo ao longo da minha carreira.

Capacidade de desenvolver uma Arquitectura aliada às preocupações dos dias de hoje nomeadamente a nível sustentável e energético, quer em construções novas, quer em intervenções de reabilitação, indo sempre ao encontro das pretensões do cliente da melhor forma possível, contribuindo para a revitalização e preservação do património arquitectónico e qualidade dos habitats concebidos e construídos, em parte ao nível do ambiente.

Possibilidade de oferecer um serviço de “Projecto e Mediação de Obras” em que se pretende ajudar o cliente na concretização do seu sonho ou desejo, simultaneamente na concepção da arquitectura em projecto e na escolha das empresas de construção com apresentação e negociação de pedidos de orçamentos para a empreitada, acompanhamento regular da obra e gestão de todo processo desde a definição dos objectivos e programa até à obtenção da autorização de utilização.

Execução de Design de Interiores, procurando criar ambientes de grande equilíbrio não só funcional bem como aprazível, onde a conjugação dos vários elementos (materiais, cores, móveis, cortinas, carpetes e tratamento da luz) configura a um determinado espaço um carácter único e mágico. Este tipo de projecto pode ir desde uma simples decoração do espaço até a uma intervenção mais abrangente e completa através de uma escolha criteriosa dos elementos atrás referidos.

Fluente em Francês com grandes facilidades de comunicação com clientes e investidores de língua francesa.

A satisfação do cliente é sempre o objectivo último do meu trabalho e dedicação.

Serviços prestados:

#Projectos de Arquitectura:

-Construções de raiz:

-Reabilitação de edifícios existentes

-Tipologias várias e Loteamentos

-Sistemas construtivos diferenciados

#Licenciamentos camarários

#Levantamentos arquitectónicos

#Legalizações

#Projectos de Execução

#Coordenação de Projectos de Especialidades de Engenharias através de parcerias

#Estudos de comportamento térmico

#Projectos de Segurança c/ Incêndios

#Consultoria técnica

#Mediação de Obras

#Assistência técnica à obra /Acompanhamento de obra

#Direcção de fiscalização de obra