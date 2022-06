A empresa TERRALAVANDA tem uma equipa predisposta a fornecer o melhor do seu conhecimento, sugerindo as melhores práticas de construção, tendo um vasto portfólio com obras distintas, desde construções habitacionais, infraestruturas, construções industriais e de comércio, recuperação e remodelações de edifícios, vias rodoviárias entre outras, ao seu estilo, seja contemporâneo ou o tradicional.





Exercemos serviços em todo o Território Nacional, sendo que conseguimos ser mais competitivos na região Oeste, mantendo sempre a qualidade e o rigor de trabalho.