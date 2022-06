Propriedade legal

A MIGUEL RUSSO – CONSTRUÇÕES LDA

É ma sociedade que resulta da união entre pai e filho, é uma jovem empresa, mas com mais de 30 anos de experiência que se especializou no microcimento e decoração, antecipando e acompanhando as evoluções do sector da construção civil, tem como meta o alcance dos objetivos que diariamente se propõe, partindo de uma estrutura familiar.Hoje somos um dos principais empreiteiros especializados em MICROCIMENTO E GRANULITE.Temos orgulho no nosso trabalho pela qualidade na aplicação destes produtos, nenhum trabalho é grande ou pequeno demais ou difícil para a nossa empresa.