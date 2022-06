… cuidando da sua propriedade quando você estiver ausente.

Com 30 anos de experiência e presença em Vale de Parra, Albufeira, dedicamo-nos a oferecer as melhores soluções de férias disponíveis para os nossos clientes que procuram um local ao sol do Algarve.

O nosso núcleo de gestão é composto por parceiros portugueses e alemães, com mais e 50 anos de experiência combinados.

A nossa equipa de atendimento é internacional, cumprimentando você em vários idiomas, como português, alemão, inglês, francês e espanhol.

Oferecemos acomodações auto-suficientes e não instalações ou serviços de estilo hoteleiro. O estilo e o padrão de nossas propriedades inevitavelmente serão diferentes entre os resorts e destinos, desde propriedades de propriedade individual, mobiliados ao gosto do proprietário, até casas de férias e resorts especialmente construídos.

A nossa actividade principal é a gestão de propriedades, com especial dedicação ao luguer de vivendas, propriedade e manutenção paisagística.

O nosso serviço de Gestão de Propriedade está disponível em toda a parte ocidental de Albufeira (abrangendo áreas como Vale de Parra, Galé, Pêra, Alcantarilha, Guia, São Rafael e Albufeira) e inclui as seguintes atividades:

monitorizar

pagar contas relacionadas à propriedade (eletricidade, água, telefone, tarifas, etc) para garantir que todas as contas sejam pagas a tempo e que não haja interrupção nos serviços

providenciar o pagamento do serviço de limpeza e custos de lavanderia em nome do proprietário do imóvel

visitar a propriedade em períodos em que esteja desocupada para arejá-la e mantê-la limpa

ligação com a empresa do condomínio (se aplicável) em nome do proprietário do imóvel

(para propriedades de nova construção) em contato com o construtor com relação a manutenção e reparo

organização e supervisão de trabalhos de manutenção e reparação de rotina

aconselhar sobre quaisquer trabalhos de reparação

organizar a manutenção do jardim (se aplicável)

organizar a limpeza regular da piscina (se aplicável)

preparar a casa para as chegadas

inspeções de propriedade

promoção e publicidade de propriedades

aluguer de férias