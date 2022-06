Empresa dedicada ao projecto e construção de edifícios residenciais e não residenciais, novos a remodelar ou requalificar, com alvará de construção de classe 2, públicas ou particulares, com valor máximo de 332.000€, tendo no seu quadro pessoal qualificado e contando com colaboradores em regime de subempreitada para a execução de trabalhos específicos. Primamos pelo rigor, com um engenheiro civil gerente inscrito da ordem dos engenheiros e inscrito na DGGE como electricista de instalações de baixa tensão até 50KVA, que assume a responsabilidade pela boa execução da obra, nesta empresa com 8 anos de experiência na construção.