A Mysquare é uma empresa fundada no ano de 2019, no ramo de mediação imobiliária, intermediação de crédito e compra e venda de imóveis no concelho de Santa Maria da Feira.

Com soluções atrativas e integradas, o nosso objetivo é descomplicar todo o processo, quer seja de venda, de compra ou de arrendamento, onde incluímos um vasto leque de serviços, nomeadamente, na vertente jurídica e fiscal, assim como da negociação bancária.

Munidos de várias ferramentas e de tecnologia, a MySquare prima pelo atendimento personalizado, acompanhando-o desde o primeiro até ao último passo do processo, garantindo um serviço de excelência.

Queremos que a MySquare seja sempre a primeira opção, por isso, trabalhamos arduamente com responsabilidade, integridade e acima de tudo paixão pelo trabalho que fazemos diariamente.