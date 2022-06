O que podemos fazer por si? Vídeo e Fotografia Profissional





Na PAR - Videografia, produzimos video e fotografia profissional para o sector imobiliário, não só de imóveis, mas também para o desenvolvimento do branding do consultor, como conteúdos promocionais e corporativos que suportem a estratégia de comunicação e marketing do consultor ou agência imobiliária.

O sucesso de uma venda no mercado imobiliário está intrinsecamente associado a estímulos sensoriais. Quando o cliente faz uma visita a um imóvel todas as sensações se conjugam e interferem na construção mental que o possível comprador faz sobre o mesmo.





Mas o que poderemos fazer que nos auxilie a convencer alguém a querer ir visitar uma propriedade? E se o possível comprador não possa deslocar-se fisicamente ao local da visita?









Fotografia e vídeo englobados na comunicação do consultor

Para além de todo um trabalho prévio e consistente de um consultor imobiliário, uma excelente forma de mostrar a essência de uma propriedade é através de vídeo. O vídeo permite passar a sensação de nos estarmos a deslocar pelo interior do imóvel. Descreve o espaço com imagens dinâmicas, de uma forma pela qual a imagem estática (fotografia) não o consegue. Não se confunda a sobreposição de um tipo de conteúdo ao outro, isto é, o vídeo não se impõe à fotografia ou vice-versa, mas ambas as formas de comunicação visual encontram o seu espaço na estratégia de comunicação e marketing de um consultor ou agência imobiliária, a maioria das vezes, complementando-se.









Vivemos numa era de consumo visual feroz. A audiência tem níveis de formação superior à geração anterior. Por contacto constante com novas tecnologias e novas formas de comunicação, que nos sobrecarregam com estímulos hipervisuais, atrevo-me a dizer, hipersensoriais, somos cada vez mais obrigados a ser seletivos quanto ao conteúdo que queremos consumir, que nos agrada e com o qual nos identificamos. Descarta-se com facilidade algo que não respeite o nível visual que estamos habituados e, diga-se, a um nível exigente e elevado.









Vídeos nas listagens de imóveis

Centrando-me agora nas “video-tours” ou “walkthroughs”, uma das múltiplas formas que podemos usar vídeo-marketing, esta particular forma de conteúdo audiovisual condensa e transmite as informações de forma rápida e eficaz. Os interessados podem ver como as divisões se interligam e fluem, sendo ainda uma ótima maneira de entendermos a disposição arquitetónica das divisões e da casa.









Presença online e nas redes sociais

As principais redes sociais estão preparadas para, de uma forma ou outra, suportarem conteúdo vídeo, sendo uma vantagem comercial e competitiva a sua utilização. O vídeo nestas plataformas aumenta o alcance orgânico das publicações e promove a interação com os utilizadores. Não podemos ainda falar de vídeo sem mencionar o Youtube. Sendo uma marca que integra o universo Alphabet, como a Google, a sua associação é privilegiada nos resultados das procuras efetuadas. Daí ser determinante produzir conteúdos vídeo e estar presente nesta plataforma, algo que tem passado ao lado de uma grande parte dos consultores em Portugal. Se um consultor ou agência tiver um site (otimizado com técnicas de SEO) e incluir nele e no seu canal de Youtube conteúdo vídeo, tem maior probabilidade de aparecer melhor classificado nos resultados de uma pesquisa no Google. Os interessados em comprar casa encontrarão o seu site, o seu canal de Youtube, as suas redes e as suas listagens.









Utilizar o vídeo como conteúdo diferenciador num site imobiliário pode transmitir as informações necessárias em menor tempo que outros media, enriquecendo o texto e a fotografia (igualmente importantes). O vídeo torna-se assim uma parte integrante de um plano de comunicação e marketing online de qualquer profissional do setor imobiliário. Quer os proprietários quer os compradores, usam, em primeiro lugar, a internet para procurar consultores e agências imobiliárias, propriedades ou oportunidades de negócio. As pessoas estão online. O mercado está online.





E agora... Fotografia Imobiliária? O que é?





Fotografia imobiliária é a arte e técnica de fotografar o interior e exterior de um imóvel, representando-o de forma apelativa, tudo isto num curto espaço de tempo no local até à entrega final das imagens.









Isto pode ser alcançado de várias maneiras, desde a forma que é capturada a luz que recai sobre uma divisão, o ponto de vista e ângulo no enquadramento de uma sala, técnicas de múltiplas exposições, até ao registo de um detalhe de "interior design" ou de arquitectura. Em todo o caso o objetivo é fazer que o imóvel seja apresentado na sua melhor aparência através da composição, da luz e da edição fotográfica digital. Um bocadinho de "home staging" também ajuda!









Mas porque é que se faz fotografia imobiliária?





A resposta simples: é para auxiliar a comunicar e a promover esse imóvel, seja para venda ou para alojamento local. Esta resposta é insuficiente, especialmente para um consultor imobiliário mais atento, que planeia a longo prazo e que investe na construção do seu negócio.

Ao criar um portfólio fotográfico de destaque facilmente justificará a sua escolha, entre os concorrentes, por um futuro cliente, tranquilizando-o e garantindo imagens de qualidade na comunicação e marketing do imóvel.









Infelizmente, para o setor, um conjunto considerável de consultores imobiliários fotografam com os seus telemóveis. Mesmo que bem intencionados nem sempre conseguem alcançar os resultados que os seus clientes merecem. Isto transmite uma ideia de amadorismo, por muito bom que o consultor seja em todas as outras funções!

Ainda que infelizmente isto aconteça, surge o reverso da medalha e a situação torna-se uma oportunidade para os consultores ou agências imobiliárias que investem em profissionais da comunicação visual, como fotógrafos, videógrafos e designers. Estes têm competências transversais em comunicação visual, e podem ajudar a desenvolver conteúdos para além da fotografia, como o vídeo e o design gráfico.









Portanto, a venda da casa é importante, mas um consultor deverá ter uma visão alargada e rentabilizar o seu portfólio fotográfico de acordo com a mensagem que pretende transmitir com a sua marca.