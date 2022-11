Martina Pires Cristóvão, membro efetivo da Ordem dos Arquitetos (OA21319), mestre em arquitectura pela Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto e Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (2004 – 2010).

Durante o seu percurso académico o seu trabalho é reconhecido enquanto melhor projeto anual e fica patente nas exposições anuais - exposição de melhores trabalhos do ano; em Barcelona com o projeto de último ano, é reconhecida com o prémio de melhor projeto na cidade de Vila de Cans, Catalunha.

Até ao término do curso colabora com o arquiteto Pedro Magalhães Basto, onde desenvolve projetos de habitação e parque escolar. Após conclusão dos estudos permanece em Barcelona onde colabora com Santiago Vives, desenvolvendo concursos estatais, assim como obras de autor, maioritariamente museus e habitação.

No regresso a Portugal foi parte integrante do projeto de investigação na Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, sobre a obra e vida de Mário Bonito.

Fundadora de Martina Arquitetura (2016) prossegue até aos dias de hoje como projetista e é a mentora de uma equipa dinâmica, jovem e motivada para as novas tecnologias assentes nos princípios da boa prática de arquitetura.

Com experiência em obras de reabilitação desde 2011, quer em Portugal quer em Espanha, projeta ao longo do país obra nova desde moradias unifamiliares a edifícios plurifamiliares, loteamentos. debruçando a sua prática no cuidado do detalhe, luz e relação interior, exterior.