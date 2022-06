MARTINA CRISTOVAO





Mestrado em arquitectura pela Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto e Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (2004 – 2010). Colaborou com o Arquitecto Pedro Magalhães Basto no Porto, no decorrer do percurso académico e com Santiago Vives, em Barcelona, após conclusão dos estudos.Fundadora de Martina Arquitetura. (2016) prossegue até aos dias de hoje como projectista, sendo não só a titulo individual como por vezes em parcerias com outros colegas. A prática da Arquitetura quotidiana é desenvolvida acreditando que as viagens recorrentes a outras cidades aumentam o conhecimento e se tornam essenciais na resolução de problemas com soluções atuais, arrojadas e capazes.“O espaço que se deixa é tão importante como o espaço que se preenche.” Fernando Távora