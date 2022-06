A Consolidar Sonhos surge da necessidade de prestar um serviço dedicado, personalizado, adaptado às necessidades dos clientes. Para isso é depositada entrega em cada processo, assegurando uma resposta rápida, bem como um acompanhamento e envolvimento permanente em todas as fases do processo de mediação.





Contamos com uma equipa jovem, com vasta experiência em atendimento de excelência, orientação para o cliente e vendas.





Temos igual cuidado para com os proprietários, valorizando a imagem dos seus imóveis e publicitando-os no site oficial da empresa bem como em todas as plataformas da internet e campanhas de marketing e publicidade.





Mediamos a compra e venda de:





. Terrenos rústicos, urbanos e lotes;

. Moradias isoladas ou geminadas;

. Apartamentos de várias tipologias, novos, usados e em construção;

. Imóveis com condições de financiamento especiais, até 100%.