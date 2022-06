A IMO2007, tal como o nome indica, nasce no ano de 2007, pelo esforço, dedicação e compromisso do Nelson Silva e da Sílvia Costa, os dois sócios-gerentes da empresa. Quiseram que esse ano fizesse parte da nossa marca, do nosso nome, da nossa identidade, por conta de todas as adversidades no mercado nessa altura. Doze anos após, continuamos em crescimento.

Somos especializados em IMÓVEIS DE BANCO (com 100% de financiamento e outras vantagens), e como tal, INTERMEDIÁRIOS DE CRÉDITO, com protocolos com diversas entidades bancárias, podendo dessa forma, apresentar-lhe ou propor-lhe contratos de crédito e prestar-lhe assistência e encaminhamento quando existe a necessidade de financiamento bancário.

Se tem dúvidas quanto à obtenção de crédito à habitação fazemos uma pré análise sem compromisso e sem qualquer tipo de custo associado. Caso já tenha comprado casa, e acha que paga atualmente um crédito à habitação com um spread desajustado, contacte-nos! Podemos ajudar a reduzir a sua mensalidade através de uma simples TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO.

Se está numa fase de VENDA DE IMÓVEL, informe-se connosco sobre as condições e serviços que lhe temos para oferecer!

Estamos localizados em Mozelos, ao lado dos CTT (Rua do Gesto nº 67).

Imobiliária Imo2007, O SEU SONHO TEM UMA MORADA!