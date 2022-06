A "OutLiving - Soluções de Exterior" é uma empresa criada em Janeiro de 2019 com o objetivo de assegurar a prestação de um serviço diferenciado na área da jardinagem e arranjos exteriores na ilha de São Miguel, com especial enfoque no município de Ponta Delgada, desenvolvendo e implementando soluções direcionadas para os espaços exteriores das empresas privadas e públicas, bem como de habitações e edifícios particulares. Assente num conceito de "One Stop Shop" ou "One Shot Deal", a OutLiving compromete-se a estudar o espaço exterior do cliente e escolher a melhor opção para a plantação e manutenção de relvados, plantas e arbustos, bem como para a correta e atempada execução da posterior manutenção e corte, com recursos a soluções profissionais e especializadas. A proposta de valor da OutLiving é a entrega de um serviço mais eficiente aos seus clientes por via da otimização de processos de operação, através do uso de equipamentos profissionais para a realização das tarefas no menor tempo possível, com uma filosofia de clara polivalência.