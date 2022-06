A Requinte Secular tem como atividade a prestação de serviços ao nível de obras particulares e obras públicas. Com muitos projetos realizados na europa, para obras de referência, a Requinte Secular tem vindo a desenvolver o conhecimento e a experiência da sua equipa técnica. Com o objetivo de prestar serviços competitivos e de elevada qualidade, são estabelecidas, sempre que se justifique, parcerias com outros técnicos, empresas, arquitetos, engenheiros, entre outros, procurando dar resposta aos problemas mais complexos. A conjugação destes fatores, aliada ao rigor técnico, ao cumprimento de prazos e à experiência da equipa técnica criam valor e geram a satisfação dos clientes, contribuindo para o crescente prestígio e notoriedade da empresa.