Nascida em 2014, a GoldClima surgiu como resposta às lacunas de mercado encontradas na área da climatização na zona norte de Portugal. Proveniente do Goldplayer Group, que atua no mercado das energias há mais de 10 anos, o nosso know-how é o ponto forte desde início, permitindo ter a capacidade de resposta às mais variadas situações que vão surgindo.

Tendo no nosso ADN a premissa de ser o seu parceiro em todas as situações, posicionamos a nossa estratégia tendo sempre em conta a superação das expectativas dos nossos clientes, esforçando-nos diariamente para manter a satisfação dos mesmos.

Dispondo de uma equipa técnica especializada e certificada na área, realizamos as instalações dos equipamentos que comercializamos tais como ar condicionado, salamandras, recuperadores de calor, entre outros semelhantes.

Trabalhamos diretamente com as marcas: Ecoforest, Klover, Extraflame, Bronpi, Solrak e Artel nos equipamentos de aquecimento, e também com as marcas: Samsung, Mitsubishi Electric, Toyotomi e Daikin nos equipamentos de ar condicionado.

Dispomos de um leque de soluções de qualidade e que dão resposta às mais diversas necessidades dos nossos clientes.

​

Empresa certificada nº 1590/2021 pelo CERTIF