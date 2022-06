A Projectarte actua desde 1998 nas áreas da arquitectura, engenharia e construção. Com sede em Cantanhede e actuando em várias zonas do país, tem como objectivo responder às exigências do mercado, nomeadamente nas áreas do Imobiliário, Arquitectura, Engenharia e Construção, apostando num serviço integral de excelência.A nossa filosofia de trabalho centra-se na premissa do Rigor, Transparência e Qualidade, através de uma equipa que labora com paixão e vontade. Estes princípios são a base da nossa estratégia empresarial que, impulsionada pela nossa equipa multidisciplinar formada por especialistas de diferentes áreas, que nos permitem encarar o futuro com entusiasmo e optimismo, certos de poder oferecer o melhor serviço aos nossos clientes.Apostamos, hoje e sempre, na excelência, procurando uma melhoria contínua do nosso serviço ao cliente, construindo relações duradouras, baseadas na confiança mútua.