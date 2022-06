A LOURET, Engenharia e Construção é especialista na construção e reabilitação de moradias e na remodelação de apartamentos.

​A nossa equipa interna de construção e as equipas dos nossos parceiros são constituídas por colaboradores experientes e especializados na execução dos trabalhos das diversas especialidades que compõem uma empreitada de construção ou de reabilitação.

Contamos internamente com o apoio técnico de equipa de Engenharia, que para além de dirigir os trabalhos em obra, poderá ainda desenvolver todos os projetos de licenciamento e de execução da sua nova moradia.​O nosso principal objetivo será sempre cumprir todos os desafios que nos são propostos, com qualidade e dentro dos prazos acordados, procurando as melhores soluções e a satisfação do cliente.​Peça já o seu orçamento!