O gabinete .Xpression Architecture é uma geração de criativos formada por arquitectos, designers e engenheiros, liderada pelo Arquitecto Gonçalo Correia, que investiga, desenvolve e promove novos conceitos sustentáveis para habitar um espaço. Esta “investigação conceptual multidisciplinar” é invariavelmente desenvolvida com um pensamento territorial e sensorial, sendo o desenho a principal ferramenta de comunicação na valorização do processo criativo, na experimentação e na realização de novas práticas sociais, económicas e ecológicas.

Com uma aposta absoluta na criatividade e inovação, como solução para os vários desafios do quotidiano, o .Xpression bloqueia ideias estereotipadas, assumindo uma compreensão hedonista e emocional na singularidade de cada projecto. Tal como cada pessoa tem as suas particularidades, maneira de pensar, agir, sentir, gostar, o que considera importante e os seus ideais de vida, cada projecto .Xpression vai ao encontro da impressão digital do cliente e transforma-a numa criação única, exclusiva e singular.

Lado a lado com uma equipa de trabalho criativa, profissional e motivada, existe uma estrutura de empresas parceiras, em vários segmentos de mercados, que dão respostas eficazes e eficientes aos seus clientes, com um acompanhamento rigoroso e metódico aos projectos em curso garantindo a máxima satisfação do início ao fim dos projectos, desde a idealização à concepção.

Considerando a experiência em trabalhos de pequena e grande escala, no mercado nacional e internacional – nomeadamente, Holanda, Brasil, Estados Unidos da América, Angola e Moçambique -, as palavras-chave que guiam os diversos serviços do .Xpression Architecture são inovação, criatividade, singularidade e satisfação, na exigência de garantir uma profissional e sólida resposta às demandas dos clientes.