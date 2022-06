Propriedade legal

Encontre tudo o que precisa para o seu projeto de casa ou comercial, a ONART no Príncipe Real tem uma grande variedade de materiais, com um atendimento premium por marcação de horário e um acompanhamento de profissional Arquiteto.





Somos especialistas em mobiliário sob medida com ferragens austríacas BLUM, assim como cozinhas e closets. Se pensa em criar um espaço agradável, podemos assessorar desde o desenho, a passar pela produção e montagem. Relativamente às cozinhas, ainda podemos entregá-las chave na mão com toda a linha de eletrodomésticos alemães MIELE.





Somos revendedores de 43 marcas de revestimentos e pavimentos, nacionais e internacionais, apostámos sobretudo na exclusividade de grandes marcas, como: Aparici (ES), Land Porcelánico (ES), Fondovalle (IT), Equipe Ceramicas (ES), Aleluia Ceramicas (ES), Magnífica Collection (ES), Kerion (PT), Azulcer (PT), Trend (IT), Orsoni (IT), mármores e pedras preciosas do Mercado da Pedra (PT).





Pavimentos laminados, amadeirados e vinílicos das marcas: Torlys (USA), Kahrs (DEU), Swiss Krono (DEU).





Iluminação: Artemide, Flos, Flores do Campo, Aysan, Hoff (exterior), Nordlux.





Persianas e cortinas: Hunter & Douglas, demais cortinas de linho - fabrico próprio.





Tintas: CIN e Farrow & Ball.





Acessórios de cozinha e banho: Smile Bath, Grohe, Sanitana, Gattoni, Vola.