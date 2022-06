A nossa empresa A AMR – ANTÓNIO MIGUEL ROMÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, SOCIEDADE UNIPESSOAL LDA nasceu com o objectivo principal de fornecer serviços especialmente dirigidos às entidades nacionais e particulares no campo da construção civil. Remodelação, manutenção de edifícios e assistência técnica em 24 horas. Com o seu objectivo concretizado, o seu fundador inicial, converteu os seus conhecimentos gerais, no âmbito de fornecimento de mão-de-obra especializada. O seu principal objectivo é trabalhar no alargamento do mercado que se propõem a realizar. No âmbito da construção civil a nível geral ou seja remodelação, reparação assistência técnica e manutenção de imoveis etc., nunca desapressando a qualidade e honestidade com o seu cliente. A sua finalidade é um alargamento de mercado e disponibilidade de uma mão-de-obra de qualidade. Mostrando assim o vínculo de duas décadas de trabalho realizado com o valor ainda hoje procurado pelos seus clientes sempre fieis a um trabalho, no qual a fidelidade, honestidade, garantia e manutenção estão sempre presentes. Agradecemo-nos desde já a vossa amabilidade em receber desde já a nossa humilde apresentação.

Áreas servidas Setúbal e Lisboa Endereço Rua Coelho da Rocha, 26 1º dto

1250-088 Lisboa, Portugal

Portugal

+351-935945220