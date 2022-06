[PT] Somos uma solução integrada nas áreas da arquitetura e design de interiores, especializada na área da saúde. Um uma equipa multidisciplinar que, durante os últimos 20 anos, desenvolve projetos completos e especializados para farmácias, clínicas, veterinárias e óticas.

[FR] MEDD se présente comme une solution intégrée dans les domaines de l'architecture et de la décoration d'intérieur, spécialisée dans les soins de santé. En bref, il s’agit d’une équipe multidisciplinaire qui, au cours des 20 dernières années, a mis au point des projets complets et hautement spécialisés pour les pharmacies, les cliniques, le vétérinaire et l’optique.

[EN] MEDD presents itself as an integrated solution for architecture and interior design in healthcare. The company is built on a multidisciplinary team that, during the last 20 years, has been developing complete and highly specialized projects for pharmacies, clinics, veterinary and optics.