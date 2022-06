A Di Jardins é uma empresa de prestação de serviços de concepção, construção, manutenção, limpeza e tratamento de Espaços Verdes. Foca a sua actividade na manutenção de espaços já existentes, remodelação e construção de raiz, concepção e adequação do plantado ao espaço, indo de encontro à idealização do cliente. Comercializa plantas, define, executa e mantém de sistemas de rega e assegura a limpeza e manutenção de Piscinas. Aposta na inovação e formação continua, tem uma estrutura sólida com pessoal habilitado e certificado na aplicação de Produtos Fito-farmacêuticos no tratamento de plantados. Utiliza métodos de organização orientados para a evolução e optimização contínuas, que visam satisfazer as necessidades dos seus clientes, introduzindo melhorias e redução de custos na manutenção dos espaços verdes sob a sua alçada. Uma empresa amiga do ambiente, utiliza máquinas elétricas, sem emissão de gases, sem prejudicar o seu espaço verde ou o meio ambiente. A melhor escolha para o seu jardim, quando confiado à Di Jardins, este será também nosso!

Áreas servidas Lisboa e Portugal Endereço Rua de Beneficencia 180

1600-024 Lisboa, Portugal

Portugal

+351-965895869 di-jardins.wixsite.com/inicio