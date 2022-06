Somos uma loja e atelier de design e decoração dedicada ao universo infantil. Ajudamos a desenvolver espaços onde as crianças possam brincar, aprender, ser autónomas e, sobretudo, criar memórias felizes. Representamos várias marcas trazendo até si produtos diferenciados, com qualidade e que respeitam o ambiente, quer para criar o quarto perfeito para o seu filho como para oferecer um presente único.

Trabalhamos com criatividade e afeto para proporcionar ao cliente a melhor experiência em loja e soluções personalizadas!

Não sabe por onde começar para compor o quarto do seu filho ou filha? Nós podemos ajudar, quer no aconselhamento das peças a escolher, como no planeamento do quarto. Além disso, temos uma equipa para pôr em prática todo o projeto. Visite-nos ou contacte-nos através do geral@mariacastanha.pt para mais informações.

Queremos deixar uma marca positiva no mundo - contamos com a sua companhia nesta caminhada?