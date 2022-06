Arquiteta, nascida em 1991 na cidade da Guarda. Mestrada em Arquitetura pelo ISCTE-IUL em Lisboa. Eu

Desde que obteve o grau de Arquiteta, em 2016, delineou-se o objetivo de atingir um nível de conhecimento que permitisse entender a prática da arquitetura, desde a sua conceção e análise até à construção, não desprezando o estudo do ambiente natural para a reflexão do ser humano como entidade social e cultural.

Tem como missão o compromisso que assume com o cliente, concretizando o projeto que idealiza, procurando sempre o equilíbrio entre as suas necessidades e exigências vs funcionalidade e estética.

Cada projeto é tratado de forma única e singular assumindo o trabalho de cumprir as suas expectativas .