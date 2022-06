Inspirada pela luz incrível da cidade de Lisboa a Alight é uma empresa de consultoria em iluminação.

Trabalhamos com marcas de iluminação de design com produtos selecionados e de qualidade.

O nosso trabalho vai além do apoio técnico e estético inicial do projecto, pois privilegiamos o estar perto do cliente, por isso acompanhamos o seu projecto até ao fim.

Marcas:

• PLH Itália_aparelhagem (interruptores,tomadas...)

• Ledbcn_iluminação Técnica