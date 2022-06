objetivo - conquistar a satisfação e a confiança dos nossos clientes pelo o rigor e a qualidade do trabalho que se desenvolve dispõe um quadro tecnico com muitos anos de experiençia desta forma pretende-se consolidar e crescer oferecendo aos nossos clientes parceiros fornecedores e colaboradores grande rigor qualidade tecnica excelencia no engenho fazemos trabalhos na area de lisboa e arredores