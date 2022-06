VOLCALIS – Isolamentos Minerais, S.A, empresa portuguesa pertencente ao Grupo Preceram, dedica-se à produção de lã mineral através de um processo produtivo absolutamente inovador e único em Portugal.

A Volcalis disponibiliza ao mercado uma ampla gama de soluções ecológicas e de alta qualidade, que contribuem para o conforto e a eficiência térmica e acústica dos edifícios, fabricadas com recurso à melhor matéria-prima e à utilização de tecnologias de ponta, com elevada eficiência e rigor.Este produto de crescente procura no sector da construção vem complementar toda a vasta gama de soluções do Grupo Preceram.

A nova fábrica da Volcalis está localizada no centro de Portugal e tem fácil acesso às redes marítimas, ferroviárias e rodoviárias. Está perto de o porto de Aveiro, o que permite a expedição de grandes quantidades de lã mineral para o mundo inteiro.