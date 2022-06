ALPERSTONE é a marca da empresa de André Ribeiro que nasceu em 1991.A paixão pela pedra natural e a arte de explorar as suas potencialidades estiveram na origem deste desafio. Os trabalhos concebidos e desenvolvidos, específicos a cada cliente são objeto de um acompanhamento pessoal que permite antecipar necessidades e oferecer um serviço de excelência

O leque de materiais transformados vai desde a pedra natural como granito, mármore e ardósia, passando também por outros materiais de referência como Dekton, Silestone, Compac, Neolith, Corian e outras que, entretanto, vão surgindo num setor em constante evolução e descoberta de materiais.

Os trabalhos elaborados são de uma imensa diversidade, onde se destacam as bancadas para cozinhas e banhos incluindo pios, rampas com escorredor, lavatórios e bases de chuveiro, o revestimento de pisos, de paredes interiores e exteriores, as cantarias tradicionais com orlas, soleiras e os capeamentos de muros e varandas. A ALPERSTONE possui também uma larga experiência em arte funerárias, executando todo o tipo de jazigos e respetivos acessórios, tais como placas, cunhas, floreiras etc.