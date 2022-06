We make happen - Talentifascínio

Somos a empresa TalentiFascínios, com fábrica em Ermesinde que iniciou a sua actividade há cerca de 12 anos como especialista na fabricação de estofos. Preocupada com as necessidades dos seus clientes, a empresa trabalha com foco na qualidade e na prestação de serviços de excelência , o nosso lema é atuar sempre com amor e carinho, em tudo aquilo que produzimos, para isso contamos com uma equipa de profissionais altamente qualificados.

Nossos produtos diferenciam-se dos de mais, pelo seu processo artesanal de fabricação para quem procura conforto aliado ao design e de acordo com os mais recentes conceitos de ergonomia, com um rigoroso planeamento prévio e a uma grande atenção ao detalhe, e uma seleção de matérias primas de qualidade aplicadas pelos melhores artesãos.

Qualidade reconhecida, trabalhamos por meio de indicação dos nossos clientes e parceiros arquitetos e decoradores, o que nos consolidou como fornecedores de excelência, sinónimo confiança e alta qualidade em projetos de decoração.Estamos também presentes no mercado Inglês a mais de 5 anos

Serviços e Produtos : Executamos sofás, sofás camas, cadeiras, cadeirões, banquetas, maples, camas, sommiers, cabeceiras, na medida exata de suas necessidades, criando peças exclusivas, de acordo com sua personalidade, compondo ambientes cheios de estilo e bom gosto, com padrão de acabamento incomparável.

Temos a nossa própria secção de carpintaria de produção Cascos de Madeira para os nossos produtos, a qual nos garante uma maior rapidez na execução dos nossos processos produtivos.

Confecção de abat-jours, cortinas, roman blinds e almofadas, dispomos de uma ampla variedade de opções de tecidos para compor ambientes e diferentes modelos de cortinas, para atender os mais variados estilos de decoração.

Recuperação de estofos

Damos um aspecto completamente novo aquele seu estofos antigo, do qual você não gostaria de se desfazer, pela qualidade da peça ou conforto que ela oferece, ou mesmo pelo valor sentimental da mesma.

Desta forma, podemos destacar que nossos valores são:

Simplicidade, agindo de forma correta, descomplicada e humilde. Valorização das pessoas que fazem acontecer a nossa empresa. Integridade, sendo transparentes e coerentes nas atitudes. Construir relações de confiança entre os nossos Clientes e Fornecedores.





Ficamos situados na Rua da Comital, 361 4445-349 Ermesinde