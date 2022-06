A Casa DIFF conta já com mais de 20 anos de experiência na fabricação, transporte e montagem dos mais diversos tipos de casas. A vasta experiência e “know-how” adquiridos com o passar dos anos, tanto a nível nacional como internacional, permite-nos encarar qualquer tipo de projeto. Trabalhando sempre com produtos de qualidade, procuramos oferecer aos nossos clientes a melhor relação qualidade/preço do mercado global. Se tem um projeto em mente, ou apenas a ideia de fazer uma casa, não deixe de nos consultar para que a nossa equipa lhe possa demonstrar todas as vantagens e benefícios do nosso sistema construtivo. Na Casa DIFF dispomos de múltiplos modelos “standard”, mas também realizamos projetos conforme o gosto e especificidades do cliente. Se procura uma solução rápida, de qualidade, sem dores de cabeça e ao melhor preço, então a Casa DIFF é o parceiro ideal para si.

Áreas servidas Amarante, Portugal Endereço Rua da Igreja Nº 1207

4600591 Amarante, Portugal

Portugal

+351-255422140 www.casadiff.com