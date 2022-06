Fastmodular® vem revolucionar o mundo da construção modular de edifícios! Desenvolvido sob a consciência social, ambiental e económica necessária para enfrentar os futuros desafios da construção e da humanidade, Fastmodular® é o sistema de construção modular que funde todas as características da construção sustentável e energeticamente eficiente, ajustando-se facilmente aos vários tipos de arquitetura. A simplicidade do sistema torna-o altamente rentável do ponto de vista da utilização dos recursos humanos, comparativamente com os métodos de construção tradicional e LSF convencional, podendo reduzir até 2 meses o tempo médio de construção.