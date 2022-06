A master | draw oferece a experiência de técnicos qualificados com mais de vinte cinco anos de experiência profissional integrada com a de jovens talentos.A atividade desenvolve-se nas áreas de estudos preliminares de viabilidade técnica, legal e económica, desenvolvimento de projetos de arquitetura e engenharias de forma integrada e coordenada, consultoria, coordenação e acompanhamento de obra, fiscalização com processo de concurso e acompanhamento dos clientes até ao momento da entrega da obra.arquitetura | engenharia | urbanismo | consultoriainovação | ética | transparência | fiabilidade | competência