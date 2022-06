PMstudio é um gabinete de arquitetura contemporânea pensada para a necessidade especifica de cada cliente e de cada espaço.A área de intervenção do gabinete vai desde projetos de habitações unifamilares a projetos no setor do turismo.Devido a capacidade da nossa equipa temos capacidade de efetuar moradias com projetos chega na mão ate pequenas renovações. Temos a flexibilidade para executar obras e projetos de norte a sul de Portugal, bem como nas ilhas do nosso país.