Engebasto - Atividades de Engenharia e Arquitetura é uma sociedade por quotas constituída em 2007. Os trabalhos desenvolvidos pelo gabinete, são da responsabilidade de uma equipa de pessoas dinâmicas, jovens e capazes. A Engebasto, com a experiência adquirida, afirmou-se no mercado em diversas áreas, Projetos de Arquitetura, Projetos de Engenharia, Fiscalização e Coordenação de Obras e Certificações, tendo como principal objectivo, apresentar as soluções mais adequadas aos nossos clientes, resolvendo as suas vontades e necessidades de acordo com as entidades públicas a consultar.

Sempre que projectamos uma moradia ou um equipamento, procuramos perceber o espírito do cliente, tendo em consideração o local a edificar e acima de tudo que a construção se identifique com a pessoa.

Estamos sediados na Praça Cardeal D.º António Ribeiro em Celorico de Basto, junto do edifício da Câmara Municipal.