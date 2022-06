A nossa empresa oferece uma gama de serviços muito abrangente na área de projectos de remodelação residêncial e comercial. A remodelação é nossa área de actuação preferida, ao contrário da construção nova, permite uma infinidade de soluções, e a necessidade de combinar a área renovada com as restantes divisões é sempre um desafio diferente. Em cada projecto temos como objectivo dar opiniões que possam trazer mais-valias, qualidade no trabalho efectuado, acompanhamento permanente do cliente e cumprir. A satisfação do cliente é sempre o nosso principal objectivo.

Áreas servidas Seixal e Portugal Endereço rua da Boavista nº 52 1 esquerdo

2840-307 Seixal, Portugal

Portugal

+351-965870034 www.magicrenov.pt