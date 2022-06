Na Freedom Pools, projetamos e fabricamos piscinas de fibra de vidro com reconhecido prestígio mundial, sob o premiado padrão de fabricação australiano. Mais de 45 anos fabricando piscinas para os nossos distribuidores e clientes com uma garantia estrutural de 35 anos e aplicando processos e tecnologias limpas e ecologicamente corretas.

Todas as nossas piscinas de fibra de vidro são finalizadas com o Marble Tech ™, uma tecnologia revolucionária PATENTEADA pela Freedom Pools que trouxe um progresso sem precedentes no setor.





O Marble Tech ™ tem a aparência luxuosa do mármore, é resistente ao desbotamento, o que lhe dá a tranqüilidade de que sua piscina ainda ficará brilhante depois de muitos anos. Naturalmente, o acabamento interior escolhido para a sua piscina ajuda a criar as qualidades de cor e reflexivas da água na sua piscina.

Nossa tecnologia visual e estruturalmente melhora sua instalação, criando piscinas completamente à prova d'água e seguras.

Os acabamentos Marble Tech ™ estão disponíveis em uma ampla gama de cores e efeitos para que você possa ter a piscina que sempre desejou.