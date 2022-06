Propriedade legal

A abordagem multidisciplinar permite à ZeroVinteOito um acompanhamento e controlo eficaz de cada projeto em qualquer das suas fases desde a concepção à execução e garante a aplicação de soluções coerentes e ao mesmo tempo estimulantes, valorizando o estudo, o comportamento e a funcionalidade aliadas à indispensável componente estética.

O tratamento integral das diferentes disciplinas do projecto, incluindo o ante-projecto e o marketing, oferecem uma linha de continuidade e uma completa gama de serviços onde se incluem a arquitectura, a engenharia, o design personalizado de interiores, o design gráfico e a estratégia de marketing, sempre acompanhados por imagens virtuais de elevada qualidade.

Pretende apresentar soluções de Arquitectura e Design à medida de cada empresa e de cada cliente, com o intuído de dar resposta às altas exigências do mercado. A soma de sinergias permite a realização de campanhas promocionais de empreendimentos, apresentação de projectos e soluções arquitectónicas e urbanísticas para os sectores de habitação, empresariais, comerciais e ainda projectos especiais de equipamentos e infra-estruturas. Estes serviços são de estrema utilidade para os clientes, uma vez que constituem material de apoio para as aprovações de projecto e concursos.