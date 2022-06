Bem vindo à Zona Mais Imobiliária! O âmbito inicial de actuação da Zona Mais Imobiliária foi centrado na área geográfica do Grande Porto e atualmente dispõe de 2 lojas estrategicamente localizadas em Vila Nova de Gaia e Matosinhos.

Entretanto, também já abrangemos outros concelhos fora do Grande Porto, com a abertura das lojas em Celorico de Basto e Leiria. Assim, pretendemos abarcar grande parte da oferta e da procura nomeadamente nos concelhos do Porto, Matosinhos, Vila Nova de Gaia, Maia, Gondomar, Celorico de Basto, Fafe, Leiria, entre outros, correspondente aos vários tipos de imóveis, quer para habitação, quer para comércio, indústria e outros fins, tais como: andares-moradia, apartamentos, moradias, lojas, armazéns, terrenos, entre outros. Ou seja, atualmente a Zona Mais Imobiliária dispõe de 4 lojas: Gaia, Matosinhos, Celorico e Leiria. Somos uma imobiliária moderna, com um método totalmente inovador aliando a experiência de anos a uma filosofia futurista do mercado imobiliário. De forma a garantir um acompanhamento personalizado, a Zona Mais Imobiliária, concede aos seus clientes, serviços personalizados de apoio, que garantem um tratamento rápido, correcto e eficaz, de todos os processos de compra, venda, arrendamento e trespasse, que sejam: -Angariação -Avaliação -Comercialização -Crédito Hipotecário (serviços financeiros) -Processo burocrático -Serviço Pós-Venda.

Visite-nos e usufrua das vantagens que temos para lhe oferecer!

VIVA CONNOSCO!