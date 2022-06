Criado em 2015, os MH.Arquitectos são um gabinete multidisciplinar de arquitectura, com ênfase na investigação pragmática e na compreensão do edifício construído. O nosso portfólio é uma manifestação dos processos de colaboração e consideração das qualidades únicas e limitações de cada projecto. Os MH.Arquitectos utilizam a evolução da tecnologia para criar peças arquitectura, incorporando princípios ambientalmente saudáveis.

Nos MH.Arquitectos consideramos que, um espírito de colaboração é o alicerce do processo de desenho e da gestão dos projectos, desempenhando um papel fundamental em todas as etapas do seu desenvolvimento. Guiado pelo diálogo contínuo com clientes, consultores, artistas e artesãos, pois estamos comprometidos com a descoberta das metas e dos desafios centrais dos nossos clientes.

O nosso trabalho inclui projetos institucionais, educacionais, comerciais e residenciais, bem como, design de interiores, planeamento urbano, avaliação imobiliária e gestão de obra. Iniciando na concepção - busca de ideias - até a conclusão do projeto de construção, sempre com as questões da pós-ocupação do próprio edifício, no pensamento.