A loja HOA surgiu da paixão pela decoração, juntamente com o intuito de disponibilizar uma selecção de artigos decorativos de qualidade. Queremos fazer do seu lar um local acolhedor com peças únicas, que transmitam um toque diferente, moderno e único.

Serviços Loja Online Decoração Áreas servidas Portugal Endereço 4405-528 Vila Nova de Gaia

Portugal

+351-935716750 hoa.pt