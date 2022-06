Somos a Catarina Carvalho e Leonor Perloiro, temos 27 e 28 anos, nascemos em Lisboa (Portugal). Formadas em Design pela Faculdade de Arquitectura de Lisboa e pelo IADE, respectivamente. Trabalhámos em vários ateliers de arquitectura e decoração, tais como Artica by Cristina Santos Silva, Promontório e Sá Aranha & Vasconcelos. Criámos a VINT em 2017 com o objectivo de mostrar aos nossos clientes que o design de interiores não é necessariamente um luxo, mas sim uma aposta no bem-estar.

O espaço onde vivemos influencia a forma como observamos e lidamos com o que nos envolve. Por isso, apostamos em projectos de decoração de interiores intemporais, com bases neutras que possibilitam acompanhar as mudanças à nossa volta.

Os nossos serviços de decoração de interiores passam tanto por pequenos projectos, como decoração de salas, quartos, ou outros espaços, como por casas inteiras, ou mesmo espaços comerciais.