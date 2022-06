AA. arquitectos é uma empresa de arquitectura localizada no Funchal, Ilha da Madeira, em actividade desde 2016. Tem vindo a desenvolver ideias e projectos no âmbito da Arquitectura combinados com uma cuidadosa análise territorial e social, com um modo pragmático de realização. Executa projectos de arquitectura , (arquitectura de interiores, decoração, reabilitação, arranjos exteriores, legalizações), paisagismo, modelação 3D, renderização e especialidades para vários segmentos de mercado, a várias escalas.

Projectos de Arquitectura – O processo de trabalho estrutura-se em: estudo prévio (que engloba análise territorial e de parâmetros urbanísticos), projecto de licenciamento, projecto de execução, coordenação de projectos, preparação, assistência e coordenação de obra. O processo criativo, de investigação do lugar e das suas condicionantes acompanham todas estas etapas, assim como a estreita comunicação com o cliente de modo a conceber um produto que vá de encontro às espectativas de todos.

Modelção 3D e Renderização – Como forma de representar de modo mais realista os projectos de arquitectura aos clientes, após a sua concepção, produz objectos tridimensionais e imagens realistas.

Paisagismo e Projectos de Especialidades - Faz parceria com equipas projectistas das várias especialidades, que acompanham todo o processo de trabalho.

AA.arquitectos é um colectivo de criativos com formação académica e profissional nacional e internacional fundada por dois arquitectos, Adriana Henriques e André Ferreira.