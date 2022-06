Somos uma empresa de construção civil desde 2009, com vasto portfólio de obras realizadas. Os nossos serviços são construções de raiz, reabilitação de edifícios, remodelações, reparações, intervenções em fachadas, isolamento, entre outras atividades. Contámos com uma equipa de profissionais de pedreiros, carpinteiros, pintores, eletricistas, canalizadores, etc. Somos capaz de realizar projetos complexos e exigentes.