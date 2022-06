Fazemos mais e melhor , porque sabemos como





Todas as grandes empresas passam por um caminho gradual que as faz enfrentar problemas, desafios e ultrapassar barreiras fazendo-as crescer e ganhar experiência.A nossa empresa orgulha se de já ter percorrido grande parte desse caminho e hoje ser uma empresa preparada para dar resposta as necessidades dos seus mais variados clientes .

Somos uma empresa no ramo de construção civil,na área de ladrilho e temos interesse em apresentar os nossos serviços

Possuímos técnicos e mãos de obra especializada,comprometida com o serviço e o cliente,com as mais altas normas de qualidade que prezamos dentro danossa organização.

Buscamos estabelecer uma relação transparente com os nossos clientes oferecendo suporte através do atendimento diferenciado, com atendimento em horário comercial das 7.30h as 19h de 2ª a sábado e em casos excepcionais aos domingos, através dos contactos abaixo indicados.





Colocamos nos a vossa inteira disposição para prestar-lhes serviços, na certeza de lhe garantirmos satisfação,qualidade,organização e produtividade com responsabilidade.













Estamos a sua inteira disposição para

esclarecer eventuais duvidas e aguardamos o seu contacto.

















Telf: +351 924432160





E-mail: lapisfrenetico@hotmail.com